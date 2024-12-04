Рост импорта из Италии в Азербайджан составил более 10% - Андреа Макканико

БАКУ /Trend/ - За первые десять месяцев текущего года рост импорта из Италии в Азербайджан составил более 10 процентов, в сравнении с аналогичнм периодом предыдущего года.

Как передает Trend, об этом сказал директор Итальянского торгового агентства Андреа Макканико на пресс-конференции, посвященной открытию недели итальянской кухни, организованной посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ИТА).

"Если рассматривать период последних трех лет, рост импорта превышает 15 процентов", - сказал он.

Андреа Макканико отметил, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана. Италия продолжает оставаться страной, в которую экспортируется около 40 процентов всех азербайджанских товаров.

"Особенно это касается агропродовольственного сектора, который включает в себя напитки, вино и другие товары. Этот рост был значительным, и мы активно поддерживаем эти отношения через ряд проектов по продвижению, включая текущую инициативу — Неделю итальянской кухни", - выделил он.

По его словам, это мероприятие включает мастер-классы. Кроме того, на следующей неделе, в понедельник, состоится встреча, посвященная культуре Италии и Азербайджана с участием местных производителей.