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Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

Экономика Материалы 21 декабря 2024 15:36 (UTC +04:00)
Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в рамках визита в Россию состоялась встреча с участием министра Рашада Набиева, заместителя председателя правительства России Виталия Савельева и министра транспорта РФ Романа Старовойта.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг". После обсуждений между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Целью соглашения, определяющего вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и повышение потенциала западного маршрута Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Данное соглашение будет стимулировать рост объема перевозок грузов железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта, говорится в информации ведомства.

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Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Подписано соглашение о развитии транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
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