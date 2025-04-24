БАКУ /Trend/ - Пакистан готов расширять сотрудничество по мирному освоению космоса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Комиссии по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) Пакистана Мухаммад Юсуф Хан в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

Он отметил, что мировая космическая экономика демонстрирует впечатляющий рост: с 630 миллиардов долларов в 2023 году ожидается рост до 1,8 триллиона к 2035 году.

"Этому способствуют инновации в спутниковой связи, наблюдении Земли, навигации и услугах, основанных на ИИ. Космос уже не элитарная сфера — это основа экономической конкурентоспособности и устойчивого развития", - сказал Юсуф Хан.

Он отметил, что Центральная Евразия, где развиваются технологии и экономики, имеет все шансы сыграть важную роль в этой новой реальности.

"Объединяя наши знания и ресурсы, мы можем не только участвовать, но и быть ведущими игроками на этом рынке. Пакистан осознаёт значимость космических технологий. С момента создания SUPARCO в 1961 году мы последовательно используем космос в мирных целях. Мы реализовали множество проектов в области сельского хозяйства, управления бедствиями, климата, мониторинга ледников и инфраструктуры", - сказал председатель SUPARCO.