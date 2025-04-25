Ведутся переговоры с "Азеркосмос" о возможностях создания совместных предприятий - Supernet

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры с "Азеркосмос" о возможностях создания совместных предприятий и углублении сотрудничества в этой области.

Об этом в пятницу сказал Trend вице-президент по продажам пакистанской компании Supernet Хасан Джафри в кулуарах второго дня Конференции по космическим технологиям в Баку (Space Technology Conference STC2025).

Он отметил, что некоторое время назад с "Азеркосмос" был подписан меморандум о взаимопонимании.

"Целью является сотрудничество в области спутниковых систем. Таким образом, у нас есть четыре портфеля спутниковых услуг. У «Азеркосмоса» также есть спутниковые системы. Наше сотрудничество должно быть расширено. Что касается инвестиций в Азербайджан, мы ведем переговоры с "Азеркосмос" о возможном создании совместных предприятий и углублении сотрудничества в этой сфере. Это также предполагает расширение объема совместных инвестиций", - добавил Х. Джафри.

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