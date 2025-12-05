EDB为塔吉克斯坦Arvand银行开设新信贷额度

杜尚别，塔吉克斯坦，12月5日。欧亚开发银行（EDB）与塔吉克斯坦Arvand银行（Arvand Bank CJSC）签署了一项贷款协议，开设500万美元信贷额度，旨在扩大民众和企业家获取金融资源的渠道，Trend援引EDB消息报道。

协议由EDB管理委员会副主席鲁斯兰·达列诺夫（Ruslan Dalenov）和Arvand银行董事长绍伊拉·萨迪科娃（Shoira Sodikova）签署。

该项目旨在提升塔吉克斯坦经济关键领域微型企业的融资可得性，包括制造业、农业、服务业和贸易。支持微型创业者对于促进就业、提高收入以及增强各地区经济韧性至关重要。

EDB资金将使Arvand银行能够：

* 扩大其小额金融产品组合；

* 在城乡地区扩大对小型和微型企业的贷款；

* 协助企业家在制造业、贸易和农业领域开展项目。

欧亚开发银行（EDB）是一家在欧亚地区运营的多边开发机构。截至2025年7月，该行的累计项目组合包括319个项目，总价值达191亿美元。EDB资助的大多数项目聚焦区域一体化，重点涉及交通基础设施、数字系统、绿色能源、农业、工业及机械工程。EDB在运营中遵循联合国可持续发展目标以及ESG（环境、社会和治理）标准原则。