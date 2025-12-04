欧亚开发银行在哈萨克斯坦沿中欧走廊启动仓储综合体

哈萨克斯坦，阿斯塔纳，12月3日电—— 据Trend 通过欧亚开发银行（EDB）报道，欧亚开发银行（EDB）与欧亚物流园（ELP）在哈萨克斯坦启动了该国最大的国际A级仓储综合体之一。

新建物流枢纽占地超过50,000平方米，战略性地位于西部中欧走廊关键运输路线的交汇处。其主要优势包括：距离大阿拉木图环路互通立交5公里、国际机场约20公里、与阿拉木图市中心车程约35分钟。

该项目于2024年启动融资，由欧亚开发银行提供166亿坚戈（约合3,270万美元）用于建设欧亚物流园。项目总投资额为221亿坚戈（约合4,350万美元）。

欧亚开发银行项目部高级董事兼负责人谢尔盖·伊格纳托夫强调：“对于EDB而言，该项目是对欧亚物流网络发展的系统性贡献。项目旨在产生增长驱动力，而不仅仅作为仓储设施：它降低成本，加快交付速度，并最终提升从阿拉木图到明斯克数百万消费者的商品可及性。欧亚物流园是我们战略性超大型项目——欧亚农产品分销系统的实质性基石。”

该项目由Aurora Development执行，联合投资方为Sudakov集团。

EDB分析师指出，到2040年，欧亚地区电子商务仓储空间需求可能从290万平方米增加至2,280万至2,730万平方米。总体而言，到2040年，该地区对现代仓储空间的需求预计几乎翻倍，超过1.2亿平方米。

EDB是一家在欧亚地区投资的多边开发银行。截至2025年7月，EDB累计投资组合包括319个项目，总投资额达191亿美元。

坚戈兑美元的换算基于哈萨克斯坦国家银行公布的官方汇率，截至2025年12月3日为1美元 = 508.2坚戈。