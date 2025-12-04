吉尔吉斯斯坦批准2030年伊塞克湖保护及区域发展战略

吉尔吉斯斯坦，比什凯克，12月2日电——据Trend通过吉尔吉斯斯坦内阁报道，吉尔吉斯斯坦部长内阁已批准《伊塞克湖生态经济系统可持续发展长期概念》，设定至2030年的目标，旨在保护湖泊并支持区域均衡发展。

该决议由内阁主席阿迪尔别克·卡西马利耶夫签署，批准了发展概念、配套行动计划及监测指标矩阵。各部委、地区当局以及卡拉科尔、乔尔庞-阿塔和巴尔克奇地方政府被指示在规定期限内落实相关措施。

战略重点是减少对伊塞克湖及周边生物圈区的环境压力，解决旅游扩张、基础设施负荷及自然灾害带来的风险。同时，战略还提出支持可持续经济活动和提升区域生活水平的措施。

伊塞克湖在全球具有独特地位，是继里海之后世界第二大咸水湖，最大深度668米，水面面积6,236平方公里。其独特生态系统由100多条流入河流维系，于2001年被联合国教科文组织列为生物圈保护区。在经济上，伊塞克湖地区对国家预算至关重要，主要依赖旅游业，通常贡献全国年度旅游收入的30%以上。

制定2030战略的必要性在于生态压力不断增加：虽然湖水以清澈闻名，但关键度假区快速且无序的建设导致未处理废水排放量上升，直接威胁其作为原生态区的地位及经济价值来源。