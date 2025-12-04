乌兹别克斯坦小额信贷市场显示出强劲扩张

乌兹别克斯坦，塔什干，12月2日电——据Trend通过乌兹别克斯坦中央银行报道，截至2025年11月1日，乌兹别克斯坦小额信贷机构总资本达到3.18万亿索姆（约合2.673亿美元），自年初以来增长了45%。

授权资本增长更快——同比增长56%，从1.17万亿索姆（约合9830万美元）升至1.82万亿索姆（约合1.53亿美元）。

Fortuna Biznes依然是该行业最大的参与者，总资本为5151亿索姆（约合4330万美元），授权资本为3150亿索姆（约合2650万美元）。Vodiy Taraqqiyot（增长35%）、Shaffof-Moliya（增长31%）和Hamroh（增长64%）也录得显著增长。

一些机构实现了异常增长。Tezcoin总资本增长318%至2779亿索姆（约合2336万美元），授权资本增长150%至940亿索姆（约合790万美元）。Tayyab Finance分别增长152%和288%，总资本达到541亿索姆（约合455万美元），授权资本达到539亿索姆（约合453万美元）。

Fast Financing Service增长137%，而Paylater资本增长256%。表现最强劲的之一是Chinor Finance，总资本激增554%至156亿索姆（约合131万美元），授权资本增长658%至152亿索姆（约合128万美元）。

同时，一些机构出现下滑。Istiqlol Invest Group总资本下降48%，Garant-Invest下降65%，Kreditomat Tashkent下降53%，Interaktiv Progress下降62%。