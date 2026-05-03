Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, May 3. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan decreased by 196.469 manat ($114.8), or 2.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold declined by 192.0456 manat ($112.3), or 2.4%, compared to the previous week, standing at 7,870 manat ($4,609).
|
Gold ounce value change
|
April 20
|
8,144 manat ($4,790)
|
April 27
|
8,031 manat ($4,720)
|
April 21
|
8,139 manat ($4,787)
|
April 28
|
7,935 manat ($4,670)
|
April 22
|
8,081 manat ($4,753)
|
April 29
|
7,828 manat ($4,600)
|
April 23
|
7,998 manat ($4,704)
|
April 30
|
7,722 manat ($4,540)
|
April 24
|
7,949 manat ($4,675)
|
May 1
|
7,834 manat ($4,610)
|
Average weekly rate
|
8,062 manat ($4,742)
|
Average weekly rate
|
7,870 manat ($4,609)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 4.39 manat ($2.6), or 3.4%. The average price of an ounce of silver was 125.8 manat ($73.8), which is 6.07 manat ($3.6), or 4.6%, less than the previous week.
|
|
April 20
|
135.7 manat ($79.8)
|
April 27
|
129.9 manat ($76.4)
|
April 21
|
134.1 manat ($78.8)
|
April 28
|
126.6 manat ($74.47)
|
April 22
|
132.5 manat ($77.9)
|
April 29
|
125.5 manat ($73.8)
|
April 23
|
129.6 manat ($76.2)
|
April 30
|
121.77 manat ($71.6)
|
April 24
|
127.6 manat ($75)
|
May 1
|
125.5 manat ($73.8)
|
Average weekly rate
|
131.9 manat ($77.5)
|
Average weekly rate
|
125.8 manat ($73.8)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 82.96 manat ($48.6), or 2.4%. The average price of one ounce of platinum went down by 150.4 manat ($88.2), or 4.3%, compared to the previous week, to 3,344 manat ($1,961).
|
Platinum ounce value change
|
April 20
|
3,560 manat ($2,094)
|
April 27
|
3,448 manat ($2,030)
|
April 21
|
3,530 manat ($2,076)
|
April 28
|
3,372 manat ($1,980)
|
April 22
|
3,522 manat ($2,071)
|
April 29
|
3,295 manat ($1,940)
|
April 23
|
3,471 manat ($2,041)
|
April 30
|
3,241 manat ($1,910)
|
April 24
|
3,390 manat ($1,994)
|
May 1
|
3,365 manat ($1,980)
|
Average weekly rate
|
3,495 manat ($2,055)
|
Average weekly rate
|
3,344 manat ($1,961)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 46.9 manat ($27.5), or 1.8%. The average price of one ounce of palladium fell by 93 manat ($54.4), or 3.6%, compared to the previous week, to 2,518 manat ($1,479).
|
Palladium ounce value change
|
April 20
|
2,646 manat ($1,556)
|
April 27
|
2,547 manat ($1,500)
|
April 21
|
2,648 manat ($1,557)
|
April 28
|
2,490 manat ($1,464)
|
April 22
|
2,657 manat ($1,562)
|
April 29
|
2,480 manat ($1,459)
|
April 23
|
2,599 manat ($1,528)
|
April 30
|
2,479 manat ($1,458)
|
April 24
|
2,504 manat ($1,472)
|
May 1
|
2,594 manat ($1,530)
|
Average weekly rate
|
2,611 manat ($1,535)
|
Average weekly rate
|
2,518 manat ($1,479)
