  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 3 May 2026 08:02 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Follow Trend on

Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, May 3. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan decreased by 196.469 manat ($114.8), or 2.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold declined by 192.0456 manat ($112.3), or 2.4%, compared to the previous week, standing at 7,870 manat ($4,609).

Gold ounce value change

April 20

8,144 manat ($4,790)

April 27

8,031 manat ($4,720)

April 21

8,139 manat ($4,787)

April 28

7,935 manat ($4,670)

April 22

8,081 manat ($4,753)

April 29

7,828 manat ($4,600)

April 23

7,998 manat ($4,704)

April 30

7,722 manat ($4,540)

April 24

7,949 manat ($4,675)

May 1

7,834 manat ($4,610)

Average weekly rate

8,062 manat ($4,742)

Average weekly rate

7,870 manat ($4,609)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 4.39 manat ($2.6), or 3.4%. The average price of an ounce of silver was 125.8 manat ($73.8), which is 6.07 manat ($3.6), or 4.6%, less than the previous week.

Silver ounce value change

April 20

135.7 manat ($79.8)

April 27

129.9 manat ($76.4)

April 21

134.1 manat ($78.8)

April 28

126.6 manat ($74.47)

April 22

132.5 manat ($77.9)

April 29

125.5 manat ($73.8)

April 23

129.6 manat ($76.2)

April 30

121.77 manat ($71.6)

April 24

127.6 manat ($75)

May 1

125.5 manat ($73.8)

Average weekly rate

131.9 manat ($77.5)

Average weekly rate

125.8 manat ($73.8)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 82.96 manat ($48.6), or 2.4%. The average price of one ounce of platinum went down by 150.4 manat ($88.2), or 4.3%, compared to the previous week, to 3,344 manat ($1,961).

Platinum ounce value change

April 20

3,560 manat ($2,094)

April 27

3,448 manat ($2,030)

April 21

3,530 manat ($2,076)

April 28

3,372 manat ($1,980)

April 22

3,522 manat ($2,071)

April 29

3,295 manat ($1,940)

April 23

3,471 manat ($2,041)

April 30

3,241 manat ($1,910)

April 24

3,390 manat ($1,994)

May 1

3,365 manat ($1,980)

Average weekly rate

3,495 manat ($2,055)

Average weekly rate

3,344 manat ($1,961)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 46.9 manat ($27.5), or 1.8%. The average price of one ounce of palladium fell by 93 manat ($54.4), or 3.6%, compared to the previous week, to 2,518 manat ($1,479).

Palladium ounce value change

April 20

2,646 manat ($1,556)

April 27

2,547 manat ($1,500)

April 21

2,648 manat ($1,557)

April 28

2,490 manat ($1,464)

April 22

2,657 manat ($1,562)

April 29

2,480 manat ($1,459)

April 23

2,599 manat ($1,528)

April 30

2,479 manat ($1,458)

April 24

2,504 manat ($1,472)

May 1

2,594 manat ($1,530)

Average weekly rate

2,611 manat ($1,535)

Average weekly rate

2,518 manat ($1,479)

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Latest

Read more