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Iran releases currency exchange rates for July 19

Economy News 19 July 2026 10:07 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 19
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 19. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 19.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to July 18.

The official rate for $1 is 1,368,245 rials, while one euro is valued at 1,565,127 rials. On July 18, the euro was priced at 1,558,709 rials.

Currency

Rial on July 19

Rial on July 18

1 US dollar

USD

1,368,245

1,362,530

1 British pound

GBP

1,840,621

1,831,899

1 Swiss franc

CHF

1,693,946

1,688,456

1 Swedish króna

SEK

141,848

141,290

1 Norwegian krone

NOK

141,841

141,228

1 Danish krone

DKK

209,327

208,491

1 Indian rupee

INR

14,179

14,147

1 UAE Dirham

AED

372,565

371,009

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,429,443

4,408,322

100 Pakistani rupees

PKR

492,320

490,256

100 Japanese yen

JPY

842,467

838,795

1 Hong Kong dollar

HKD

174,520

173,791

1 Omani rial

OMR

3,555,419

3,542,624

1 Canadian dollar

CAD

975,764

972,140

1 New Zealand dollar

NZD

799,426

796,623

1 South African rand

ZAR

83,009

82,578

1 Turkish lira

TRY

28,996

28,889

1 Russian ruble

RUB

17,452

17,379

1 Qatari riyal

QAR

375,891

374,321

100 Iraqi dinars

IQD

104,440

104,004

1 Syrian pound

SYP

11,215

11,168

1 Australian dollar

AUD

955,189

951,582

1 Saudi riyal

SAR

364,865

363,341

1 Bahraini dinar

BHD

3,638,949

3,623,750

1 Singapore dollar

SGD

1,059,431

1,055,098

100 Bangladeshi takas

BDT

1,110,175

1,108,512

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,727

40,559

1 Myanmar kyat

MMK

652

649

100 Nepalese rupees

NPR

885,803

883,803

1 Libyan dinar

LYD

213,876

213,480

1 Chinese yuan

CNY

201,913

201,063

100 Thai baht

THB

4,068,901

4,051,532

1 Malaysian ringgit

MYR

334,046

332,654

1,000 South Korean won

KRW

919,769

914,687

1 Jordanian dinar

JOD

1,929,824

1,921,763

1 euro

EUR

1,565,127

1,558,709

100 Kazakh tenge

KZT

290,431

289,306

1 Georgian lari

GEL

521,306

519,173

1,000 Indonesian rupiah

IDR

76,048

75,944

1 Afghan afghani

AFN

20,720

20,666

1 Belarusian ruble

BYN

476,326

474,336

1 Azerbaijani manat

AZN

804,414

801,464

100 Philippine pesos

PHP

2,221,151

2,211,026

1 Tajik somoni

TJS

148,080

147,578

1 Turkmen manat

TMT

390,326

388,204

Venezuelan bolívar

VES

1,867

1,873

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,721,132 rials and $1 costs 1,504,625.

On the black market, $1 is worth about 1.95-1.98 million rials, while one euro is worth 2,23-2,26 million rials.

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