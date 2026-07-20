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Iran releases currency exchange rates for July 20

Economy News 20 July 2026 09:22 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 20
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 20. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 20.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to July 19.

The official rate for $1 is 1,380,937 rials, while one euro is valued at 1,579,562 rials. On July 19, the euro was priced at 1,565,127 rials.

Currency

Rial on July 20

Rial on July 19

1 US dollar

USD

1,380,937

1,368,245

1 British pound

GBP

1,857,570

1,840,621

1 Swiss franc

CHF

1,709,702

1,693,946

1 Swedish króna

SEK

143,174

141,848

1 Norwegian krone

NOK

143,161

141,841

1 Danish krone

DKK

211,291

209,327

1 Indian rupee

INR

14,321

14,179

1 UAE Dirham

AED

376,021

372,565

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,482,194

4,429,443

100 Pakistani rupees

PKR

497,046

492,320

100 Japanese yen

JPY

850,084

842,467

1 Hong Kong dollar

HKD

176,140

174,520

1 Omani rial

OMR

3,589,130

3,555,419

1 Canadian dollar

CAD

985,158

975,764

1 New Zealand dollar

NZD

806,819

799,426

1 South African rand

ZAR

83,550

83,009

1 Turkish lira

TRY

29,283

28,996

1 Russian ruble

RUB

17,614

17,452

1 Qatari riyal

QAR

379,378

375,891

100 Iraqi dinars

IQD

105,378

104,440

1 Syrian pound

SYP

11,319

11,215

1 Australian dollar

AUD

964,101

955,189

1 Saudi riyal

SAR

368,250

364,865

1 Bahraini dinar

BHD

3,672,705

3,638,949

1 Singapore dollar

SGD

1,069,312

1,059,431

100 Bangladeshi takas

BDT

1,118,937

1,110,175

10 Sri Lankan rupees

LKR

41,092

40,727

1 Myanmar kyat

MMK

658

652

100 Nepalese rupees

NPR

894,640

885,803

1 Libyan dinar

LYD

216,309

213,876

1 Chinese yuan

CNY

203,797

201,913

100 Thai baht

THB

4,110,458

4,068,901

1 Malaysian ringgit

MYR

337,197

334,046

1,000 South Korean won

KRW

928,111

919,769

1 Jordanian dinar

JOD

1,947,725

1,929,824

1 euro

EUR

1,579,562

1,565,127

100 Kazakh tenge

KZT

293,327

290,431

1 Georgian lari

GEL

526,546

521,306

1,000 Indonesian rupiah

IDR

76,929

76,048

1 Afghan afghani

AFN

20,962

20,720

1 Belarusian ruble

BYN

480,744

476,326

1 Azerbaijani manat

AZN

811,896

804,414

100 Philippine pesos

PHP

2,240,803

2,221,151

1 Tajik somoni

TJS

149,291

148,080

1 Turkmen manat

TMT

393,638

390,326

Venezuelan bolívar

VES

1,881

1,867

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,723,626 rials and $1 costs 1,506,885.

On the black market, $1 is worth about 1.90-1.93 million rials, while one euro is worth 2,17-2,20 million rials.

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