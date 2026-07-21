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Iran releases currency exchange rates for July 21

Economy News 21 July 2026 09:23 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 21
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 21. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 21.

According to the CBI's announced rates, the value of 39 currencies went up, while 7 currencies fell compared to July 20.

The official rate for $1 is 1,384,657 rials, while one euro is valued at 1,580,165 rials. On July 20, the euro was priced at 1,579,562 rials.

Currency

Rial on July 21

Rial on July 20

1 US dollar

USD

1,374,657

1,380,937

1 British pound

GBP

1,858,151

1,857,570

1 Swiss franc

CHF

1,708,825

1,709,702

1 Swedish króna

SEK

142,922

143,174

1 Norwegian krone

NOK

143,118

143,161

1 Danish krone

DKK

211,370

211,291

1 Indian rupee

INR

14,355

14,321

1 UAE Dirham

AED

377,034

376,021

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,477,336

4,482,194

100 Pakistani rupees

PKR

498,344

497,046

100 Japanese yen

JPY

851,743

850,084

1 Hong Kong dollar

HKD

176,597

176,140

1 Omani rial

OMR

3,599,335

3,589,130

1 Canadian dollar

CAD

984,841

985,158

1 New Zealand dollar

NZD

809,485

806,819

1 South African rand

ZAR

83,852

83,550

1 Turkish lira

TRY

29,347

29,283

1 Russian ruble

RUB

17,680

17,614

1 Qatari riyal

QAR

380,400

379,378

100 Iraqi dinars

IQD

105,671

105,378

1 Syrian pound

SYP

11,345

11,319

1 Australian dollar

AUD

969,675

964,101

1 Saudi riyal

SAR

369,242

368,250

1 Bahraini dinar

BHD

3,682,598

3,672,705

1 Singapore dollar

SGD

1,072,245

1,069,312

100 Bangladeshi takas

BDT

1,122,359

1,118,937

10 Sri Lankan rupees

LKR

41,188

41,092

1 Myanmar kyat

MMK

659

658

100 Nepalese rupees

NPR

896,770

894,640

1 Libyan dinar

LYD

216,185

216,309

1 Chinese yuan

CNY

204,526

203,797

100 Thai baht

THB

4,114,374

4,110,458

1 Malaysian ringgit

MYR

338,362

337,197

1,000 South Korean won

KRW

936,514

928,111

1 Jordanian dinar

JOD

1,952,972

1,947,725

1 euro

EUR

1,580,165

1,579,562

100 Kazakh tenge

KZT

294,459

293,327

1 Georgian lari

GEL

527,819

526,546

1,000 Indonesian rupiah

IDR

77,223

76,929

1 Afghan afghani

AFN

20,997

20,962

1 Belarusian ruble

BYN

479,037

480,744

1 Azerbaijani manat

AZN

814,504

811,896

100 Philippine pesos

PHP

2,244,952

2,240,803

1 Tajik somoni

TJS

149,731

149,291

1 Turkmen manat

TMT

394,605

393,638

Venezuelan bolívar

VES

1,889

1,881

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,722,236 rials and $1 costs 1,509,150.

On the black market, $1 is worth about 1.88-1.91 million rials, while one euro is worth 2,14-2,17 million rials.

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