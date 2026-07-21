  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for July 21

Economy News 21 July 2026 09:36 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for July 21
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Economic Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 21. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for July 21, Trend reports, citing the CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The exchange rate of the euro against the manat was 1.9410 manat, 1 Turkish lira was 0.0360 manat, and 100 Russian rubles were 2.1685 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.941

1 Australian dollar

AUD

1.1913

1 Belarusian ruble

BYN

0.5854

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1153

1 Czech crown

CZK

0.0802

1 Chinese yuan

CNY

0.2512

1 Danish krone

DKK

0.2596

1 Georgian lari

GEL

0.6467

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2168

1 Indian rupee

INR

0.0176

1 British pound sterling

GBP

2.2849

1 Swedish krona

SEK

0.1757

1 Swiss franc

CHF

2.0981

1 Israeli shekel

ILS

0.5577

1 Canadian dollar

CAD

1.2081

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.4875

100 Kazakh tenge

KZT

0.3613

1 Qatari rial

QAR

0.4664

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5364

1 Moldovan leu

MDL

0.0971

1 Norwegian krone

NOK

0.176

100 Uzbek som

UZS

0.0142

100 Pakistani rupees

PKR

0.6111

1 Polish zloty

PLN

0.448

1 Romanian leu

RON

0.3704

100 Russian rubles

RUB

2.1685

1 Serbian dinar

RSD

0.0165

1 Singapore dollar

SGD

1.3178

1 Saudi rial

SAR

0.4527

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3114

1 Turkish lira

TRY

0.036

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.038

100 Japanese yen

JPY

1.0462

1 New Zealand dollar

NZD

0.997

Gold

XAU

6884.21

Silver

XAG

98.399

Platinum

XPT

2742.398

Palladium

XPD

2158.286

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more