Продолжаются восстановительные работы на дороге в направлении Биби-Эйбат (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительно-восстановительные работы в направлении мечети Биби-Эйбат, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

В сообщении агентства отмечается, что строительно-восстановительные работы проводятся на основании отчета, подготовленного в результате геологоразведочных работ на данной территории и проекта министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), подготовленного при участии Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, а также зарубежных специалистов.

«В нижней части дороги предусмотрено строительство в двух местах свайной опорной стены. Одна из них будет в нижней части склона, а другая - в средней части склона. Для этого на территории в настоящее время ведутся работы по установке свай. Сваи диаметром в один метр располагаются в два ряда, над ними будет возведена опорная стена высотой четыре метра. Для отведения дождевых и грунтовых вод на территории прокладываются новые дренажные и ливнево-канализационные системы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно проекту, подготовленному институтом “Azeriolelmitedgigatlayiha” агентства, на участке были проведены работы по восстановлению движения вдоль двух временных полос движения. В соответствии со «Строительными нормами и правилами» на дороге уложено асфальтобетонное покрытие, состоящее из трех слоев.

«Для обеспечения безопасного движения на дороге пока движение транспортных средств возможно только по двум полосам. Восстановление других полос будет возможно после полного завершения строительно-восстановительных работ на территории. Одна из полос предназначена для всех участников движения на въезде в город, а другая - только для автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки из города. Для этого на территории проведены необходимые разметочные и линейные работы. Другие транспортные средства могут передвигаться с использованием территории, называемой “20-й участок”. Строительно-восстановительные работы планируется завершить в первом квартале 2020 года», - также говорится в сообщении агентства.

Напомним, что седьмого ноября минувшего года на указанной дороге сотрудниками агентства были обнаружены трещины. Об этом были проинформированы соответствующие структуры, а территория взята под контроль агентства. 24 ноября в результате проливных дождей наблюдался дальнейший рост трещин, в тот же день движение по дороге было полностью ограничено. 25 ноября на дороге было зафиксировано оседание. Своевременные меры безопасности, принятые агентством, предотвратили более тяжелые последствия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.