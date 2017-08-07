В одном из районов Азербайджана появится предприятие по переработке молока

7 августа 2017 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Саатлинского района, сообщает в понедельник минэкономики.

По итогам делового форума в селе Тезекенд Исмаиллинского района НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию крупных посевных и садоводческих, а также мелких тепличных хозяйств, хозяйств племенного животноводства, предприятий по переработке молока и производству хлеба.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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