Официальный курс маната к мировым валютам на 9 января

9 января 2018 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое января установлен на уровне 1,7001 и 2,0346 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

09.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0346

1 австралийский доллар

1 AUD

1.335

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0894

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8504

1 бразильский реал

1 BRL

0.5252

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1373

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1595

1 чешская крона

1 CZK

0.0796

1 чилийский песо

1 CLP

0.2809

1 китайский юань

1 CNY

0.2615

1 датская крона

1 DKK

0.2732

1 грузинский лари

1 GEL

0.6577

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0268

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3071

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2073

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7397

1 израильский шекель

1 ILS

0.4932

1 канадский доллар

1 CAD

1.3696

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6386

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4249

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0885

1 молдавская лея

1 MDL

0.0995

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2106

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4877

1 российский рубль

1 RUB

0.0298

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2762

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4213

1 турецкая лира

1 TRY

0.4543

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0576

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0603

100 японских иен

100 JPY

1.5097

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.22

Золото (1 унция)

1 XAU

2242.2704

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1108

Платина (1 унция)

1 XPT

1642.7216

Палладий (1 унция)

1 XPD

1892.7213

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