В Ассоциации банков Азербайджана появилась новая экспертная группа

13 февраля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) появилась новая экспертная группа по казначейству и управлению фондами, сообщает АБА во вторник.

Как отмечается, ее возглавил первый заместитель председателя правления AFB Bank Айдын Гусейнов.

Участники экспертной группы будут обсуждать вопросы управления активами и пассивами, валютные операции, управление ценными бумагами, фондами, валютными и процентными рисками и другие вопросы.

До настоящее времени при АБА действовали девять экспертных групп, которые занимались вопросами маркетинга и PR, IT-безопасности, кредитных рисков, внутреннего аудита, отчетности, развития платежных систем, ипотечного кредитования, правовыми вопросами и другими.

(Автор: Азад Гасанли)

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