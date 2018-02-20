Названы сроки начала выпуска чешских грузовиков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сборка чешских грузовиков Tatra в Азербайджане начнется в мае 2018 года.

Об этом во вторник сказал журналистам посол Чехии в Азербайджане Витзеслав Пивонька.

Он отметил, что в мае в Азербайджан состоится визит министра промышленности Чехии Томаша Гинера с целью участия в официальном запуске этого процесса.

Напомним, что ранее посол заявлял, что производимые в Азербайджане грузовики Tatra будут экспортироваться за рубеж.

По состоянию на декабрь 2017 года на рынок Азербайджана поступили 500 чешских грузовиков Tatra и 1000 легковых автомобилей Škoda.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.