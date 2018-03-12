Могерини: Огромный потенциал «Восточного партнерства» возможно реализовать совместными усилиями

12 марта 2018 19:42 (UTC+04:00)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Инициатива «Восточное партнерство» имеет огромный потенциал, который возможно будет реализовать благодаря совместным усилиям.

Об этом сказала в понедельник в своем видеообращении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини участникам мероприятия, посвященного запуску новой институциональной структуры инициативы «Восточное партнерство» в Брюсселе (Бельгия).

«Вместе мы можем реализовать огромный потенциал «Восточного партнерства» для всех граждан нашего общего европейского континента», - сказала она.

Могерини напомнила, что в ноябре прошлого года на саммите в Брюсселе было принято решение вывести сотрудничество между странами ЕС и «Восточного партнерства» на новый, более амбициозный уровень.

«Впервые у нас есть конкретная дорожная карта в рамках «Восточного партнерства» с 20 практическими целями, которые должны быть достигнуты к 2020 году. Каждая из этих целей связана с повседневной жизнью наших граждан. Мы установили планку очень высоко. Поэтому мы также решили изменить способы реализации этих целей путем создания новой структуры для «Восточного партнерства». Мы решили быть более практичными и более сосредоточенными на потребностях наших граждан», - сказала она.

Отметим, что "Восточное партнерство" является инициативой, направленной на улучшение отношений со странами СНГ в рамках политики соседства Европейского союза. "Восточное партнерство" охватывает шесть соседних стран Европейского союза, включая Азербайджан.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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