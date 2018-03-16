Восстанавливать объемы экспорта российского чая будут за счет азербайджанского рынка

(Автор: Азад Гасанли) Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Основными импортерами российского чая являются Украина (2,3 тысяч тонн в 2017 году), Молдова (около одной тысячи тонн), Польша, Германия, Латвия (все – менее 0,5 тысяч тонн), Азербайджан. Портал отмечает, что ощутимое падение объемов экспорта чая в Украину (с 3,1 тысяч тонн в 2015 году) и Польшу заставило производителей интенсивно осваивать новые рынки сбыта.

В целом же, портал отмечает, что в 2017 году Россия нарастила экспорт чая до 41,1 миллиона долларов. В предыдущие годы эти объемы составляли 36,1 миллиона долларов (2015 год) и 31,4 миллиона долларов (2016 год). Тем не менее страна пока не смогла восстановить показатели 2014 года, которые были на шесть миллионов больше прошлогодних результатов. В натуральном выражении экспорт вырос на 23 процента по сравнению с 2016 годом и достиг 7 тысяч тонн.