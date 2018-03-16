Азербайджан расширит продвижение национального бренда за рубежом

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана будет сотрудничать с азербайджанскими компаниями, осуществляющими деятельность за рубежом, в рамках продвижения бренда Made İn Azerbaijan.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной деятельности Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) за минувший год.

По словам замминистра, стенды Made İn Azerbaijan в рамках пилотного проекта будут установлены на автозаправочных станциях азербайджанской госкомпании SOCAR в Грузии. В случае достижения позитивных результатов меры в данном направлении будут продолжены.

Отметим, что в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках продукция Азербайджана в 2017 году выставлялась на Международной продовольственной выставке в Дубае (Gulfood 2017), Международной выставке вин в Дюссельдорфе (Prowein 2017), Международной продовольственной выставке "ANUGA" и выставке Worldfood Moscow 2017 в Москве, также было организовано десять экспортных миссий в зарубежные страны.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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