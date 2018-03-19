Cостоится очередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

19 марта 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан), говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Повестка дня заседания включает следующие вопросы:

  • Избрание секретаря очередного общего собрания акционеров банка
  • Рассмотрение финансовой отчетности банка за 2017 год
  • Рассмотрение предложений о распределении прибыли банка за 2017 год и выплате дивидендов.

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