Cостоится очередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан), говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.
Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- Избрание секретаря очередного общего собрания акционеров банка
- Рассмотрение финансовой отчетности банка за 2017 год
- Рассмотрение предложений о распределении прибыли банка за 2017 год и выплате дивидендов.
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