Минздравы Беларуси и Грузии подписали договоры на поставку лекарственных препаратов почти на $1 млн

23 марта 2018 13:01 (UTC+04:00)

В Тбилиси подписана дорожная карта по реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между министерством здравоохранения Беларуси и министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Как передает портал Грузия Online со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава, подписаны договоры на поставку лекарственных препаратов почти на один миллион долларов.

Основные экспортеры лекарств в Грузию - это белорусские госкомпании «Белмедпрепараты», «Борисовский завод медицинских препаратов», «Минскинтеркапс» и «Экзон».

Регистрацию в Грузии имеют около 160 белорусских лекарственных препаратов, 18 препаратов находятся на стадии регистрации.

Дорожная карта предусматривает не только развитие сотрудничества в фармацевтике, но и в сфере медицинских технологий, отметил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

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