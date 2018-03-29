EXPO 2025 для Баку: Существенный вклад в долгосрочное развитие (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - EXPO 2025, независимо от того, пройдет оно в Осаке, Екатеринбурге или Баку, окажет долгосрочное воздействие на принимающий город, его жителей и гостей.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный секретарь Международного бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE) Висенте Гонсалес Лоссерталес.



"Для принимающего города EXPO 2025 станет катализатором трансформации городской среды, в том числе поспособствует значительному развитию инфраструктуры, созданию или оживлению районов города, что принесет долгосрочные выгоды всем гражданам. Благодаря строительству, планированию, туризму и развитию новых отраслей, EXPO поможет создать сотни тысяч новых рабочих мест и стимулирует региональное развитие до, во время и после мероприятия", - сказал он.

Проведение EXPO позволяет принимающей стороне дать миру понять, что она является исследовательским хабом и лидирует в открытии и накоплении знаний, креативности и инноваций, сказал Лоссерталес.



"Для всех участников организация EXPO - это долгое и интенсивное путешествие по теме [выставки]. Как правило, тематика EXPO отражает проблему, имеющую ключевое значение для принимающей страны. Организуя выставку, местные и национальные участники налаживают связи и зарабатывают опыт в рамках этой темы, завоевывая международное признание и укрепляя свои позиции. Собирая страны, компании, ассоциации, гражданское общество и широкую общественность [в едином пространстве], EXPO также выступает в качестве моста между международным сообществом и гражданами. У правительств нет другого такого эквивалентного канала связи для диалога друг с другом и гражданским обществом по ключевым глобальным вопросам", - отметил генсек BIE.



"В этом плане EXPO представляет собой уникальный инструмент общественной дипломатии, помогая нам понять действия правительства, способствовать проведению встреч разных культур и распространять инновации, полезные для человечества", - сказал он.

Основные вызовы для организатора EXPO

Генсек BIE отметил, что среди множества вызовов, встречающихся во время организации успешной EXPO, выбор и разработка темы выставки имеют ключевое значение.

"Подбирая своевременную и привлекательную тему и опираясь на нее посредством инноваций, EXPO демонстрирует свою преобразующую силу. В первой статье Конвенции 1928 года [Парижская конвенция о международных выставках], которой было предусмотрено создание Международного бюро выставок, указано, что цель EXPO – просвещение общества путем демонстрации средств и достижений, которые помогут удовлетворить потребности цивилизации, а также путем демонстрации прогресса и перспектив на будущее. Поэтому ключевая задача состоит в том, чтобы развить тему, которая непосредственно затрагивает универсальные вызовы, стоящие перед человечеством, и при этом позволяет просвещать всех посетителей через захватывающий опыт, диалог и провокационные размышления", - сказал он.

По словам Лоссерталеса, чтобы разработать успешный проект, важно также разработать план, который предвосхищает продолжительное наследие EXPO путем планирования ее устойчивой интеграции с городом. Успешная EXPO является частью долгосрочной стратегии содействия городским изменениям и развитию и служит катализатором перемен, добавил он.

Важные факторы при организации EXPO

Он отметил, что принимающая страна должна обеспечить международное участие на высоком уровне. "Принимающая страна приглашает международных участников по своему выбору, а страны решают, принимать ли участие в EXPO, основываясь на собственных целях и приоритетах. Тематика [выставки] является одним из критериев [на основе которого участники создают свои павильоны], поскольку составляет ядро EXPO и представляет [тот или иной] глобальный вызов. Поэтому разработка темы и ее актуальность для большого числа стран имеют важное значение для организации успешной Всемирной выставки", - сказал Лоссерталес.

По мнению генсека BIE, еще одним важным фактором при принятии решения об участии являются двусторонние отношения между принимающей страной и другими странами, включая политические, экономические и культурные связи.

"Принимающие страны должны рассматривать EXPO в качестве возможности для улучшения своих международных связей путем создания новых отношений и укрепления существующих", - добавил Лоссерталес.



Наконец, отметил он, еще одним фактором является стоимость участия в выставке. Генсек подчеркнул, что наряду с другими соображениями, важно, чтобы принимающая страна тесно сотрудничала с международными участниками для создания инклюзивной выставки.

Роль EXPO в развитии туризма

Лоссерталес подчеркнул, что проведение EXPO - важный трамплин для развития туризма, независимо от того является ли город уже известным или только набирающим обороты туристическим направлением.

"EXPO, будучи глобальным мега-событием, длящимся до шести месяцев, привлекает десятки миллионов посетителей, помогая развитию местного бизнеса и создавая импульс для продолжения турпотоков. Привлекательность, которую создает EXPO, влияние, оказываемое ею на имидж города, а также работа объектов, созданных для этого мероприятия, в долгосрочной перспективе способствуют развитию туристического сектора. Инвестиции в инфраструктуру, связанные с EXPO, вносят большой вклад в развитие города, и эти улучшения создают долгосрочное наследие для граждан и местной индустрии туризма. Кроме того, EXPO играют значительную роль в брендировании города, помогая сформировать имидж принимающего города как международного пункта назначения для отдыха и деловых поездок", - сказал Лоссерталес.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли)

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