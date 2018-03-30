Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц

30 марта 2018 08:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день, в рамках расширения спектра услуг для физических лиц, PASHA Bank поэтапно увеличивает число сервисов мобильного приложения. Как сообщили Trend в Банке, изменения касаются как банковских, так и небанковских сервисов.

"Все больше клиентов отдают предпочтение дистанционному обслуживанию. Например, при заказе дебетовой карты нет необходимости посещать офис банка лично – достаточно оформить соответствующий запрос посредством мобильного приложения. На данный момент самыми востребованными среди сервисов можно выделить заявку на кредит, получение выписки со счета, а также заказ дебетовых карт", - сообщили в банке.

Что касается небанковских услуг, то в этом году PASHA Bank первым на местном рынке внедрил услугу безналичной оплаты парковок посредством мобильного приложения.

"Из соответствующего раздела мобильного приложения клиент сканирует с помощью камеры мобильного телефона бар-код, указанный на выданном ему при въезде парковочном талоне. После этого ему остается лишь подтвердить списание суммы, указанной на экране телефона. Данная услуга доступна на территории паркинга торгового центра 28 Mall и Garage Parking на проспекте Азербайджан. В настоящее время ведутся переговоры с целью внедрения данной услуги на территории других парковок столицы", - сообщили в PASHA Bank.

Отметим, что банк предоставляет широкую линейку продуктов и услуг клиентам-физическим лицам, являющимся держателями зарплатных карт PASHA Bank.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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