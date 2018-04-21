Azer Turk Bank завершил I квартал с прибылью

21 апреля 2018 08:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль азербайджанского Azer Turk Bank по итогам первого квартала 2018 года составила 192 тысячи манатов, сообщили в банке.

Доходы банка за отчетный период составили 15,5 миллиона манатов, расходы - 15,3 миллиона манатов.

Активы банка по итогам первого квартала года выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 312,3 миллиона манатов. Кредитный портфель банка на отчетный период составил 116,9 миллиона манатов.

Совокупный капитал банка составил 53,7 миллиона манатов. Коэффицент адекватности совокупного капитала составил 28,5 процента, что превышает установленную норму в три раза. Коэффициент ликвидности Azer Turk Bank на конец отчетного периода составил 106 процентов, тогда как норма по данному показателю установлена на уровне 30 процентов.

На отчетный период банк привлек депозиты в размере 161,8 миллиона манатов.

По сравнению с первым кварталом 2017 года число клиентов банка выросло на 16 процентов, составив 28594 человека. Число активных пластиковых карт банка составило 39200, увеличившись за отчетный период на 20 процентов.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит государству.

(Автор: Илькин Шафиев)

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