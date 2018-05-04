Грузия и Азербайджан построят пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс – один путь"

4 мая 2018 14:27 (UTC+04:00)

Грузия и Азербайджан планируют создать первый совместный пограничный пункт в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в ходе своего выступления на 51-й ежегодной встрече Совета управляющих Азиатским банком развития, которая проходит с третьего по шестое мая в Маниле, сообщает «Новости-Грузия».

«Грузия полностью поддерживает концепцию Азиатского банка развития, которая касается торговли без барьеров. Именно с этой точки зрения вместе с Азербайджаном мы рассматриваем возможность строительства первого совместного пограничного пункта», — заявил Бахтадзе. При этом, министр не сообщил каких-либо деталей нового проекта.

По словам главы минфина, Грузии необходима еще большая мобилизация финансовых ресурсов для участия в проекте Нового Шелкового пути.

«Если мы посмотрим на стратегии стран, вовлеченных в инициативу Шелкового пути, мы увидим, что все страны вкладывают весомые инвестиции в инфраструктуру. С данной точки зрения, Грузия, одна из самых активных стран, однако, нам необходима еще большая мобилизация финансовых ресурсов и еще большее расширение экономических связей», — сказал Бахтадзе.

Бахтадзе отметил, что усилия властей Грузии в рамках инициативы служат еще большей интеграции всего региона в мировую экономику. «Сегодня, Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть режимы свободной торговли, как с Евросоюзом, так и с Китаем», — подчеркнул министр.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

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Azernews Newspaper
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