Темп роста импорта между КНР и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» впервые превысил экспорт

9 мая 2018 16:57 (UTC+04:00)

В 2017 году масштаб импорта между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» впервые превзошел объем экспорта, который вырос на 8,5 процента по сравнению с 2016 годом, импорт увеличился на 19,8 процента. Об этом говорится в обнародованном докладе-2018 о торговом сотрудничестве в рамках «Одного пояса, одного пути», который был составлен Центром больших данных «Одного пояса, одного пути» Государственного информационного центра Китая.

Как сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао», в прошлом году, согласно докладу, относительно быстрый рост был зафиксирован во внешнеторговом обороте между КНР и странами «Одного пояса, одного пути», который достиг 1440,32 миллиарда долларов, что на 5,9 процентных пункта выше общего темпа роста внешнеторгового оборота КНР. Этот показатель составил 36,2 процента от совокупного объема.

В прошлом году доля торговли между КНР и Азией и Океанией превысила 50 процентов, самый быстрый рост торгового оборота был зафиксирован со странами Центральной Азии. Республика Корея, Вьетнам, Малайзия, Индия и Россия стали главными торговыми партнерами КНР. С внутренней точки зрения, торговый оборот в восточной части Китая составил 80 процентов, провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун и город Шанхай заняли первые пять позиций.

Что касается структуры продукции, механические и электрические приборы являются основными товарами, которые экспортируются в страны «Одного пояса, одного пути». В прошлом году доля этих товаров, которые были вывезены из Китая в государства вдоль «Одного пояса, одного пути», достигла 38,2 процента. КНР, главным образом, импортирует из этого региона электрооборудование и ископаемое топливо, объем которых составляет 50,3 процента от совокупного масштаба импорта из стран «Одного пояса, одного пути» в Китай.

Стоит отметить, что к настоящему времени более 80 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках «Одного пояса, одного пути». Вместе с этим, КНР уже создала 75 заграничных зон по торгово-экономическому сотрудничеству в странах вдоль «Одного пояса, одного пути». Согласно статистическим данным, с 2013 по 2017 годы внешнеторговый оборот между КНР и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» достиг 33,2 триллиона юаней, среднегодовой рост – четыре процента, что выше среднегодового прироста общего внешнеторгового оборота Китая за этот период.

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