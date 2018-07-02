Минсельхоз Азербайджана поддержит производителей плодоовощной продукции

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана готово поддержать производителей плодоовощной продукции в вопросе приобретения необходимой сельскохозяйственной техники.

Об этом в понедельник сказал начальник отдела по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами министерства сельского хозяйства Араз Исмайлов на очередной встрече членов Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции.

По словам начальника отдела, министерство сельского хозяйства готово оказать фермерам любую необходимую поддержку.

"Мы готовы поддержать поставки фермерам необходимой техники и оборудования по линии ОАО Aqrolizinq. Фермеры, а также производители и экспортеры плодоовощной продукции смогут получить любую технику путем лизинга сроком на 10 лет", - сказал Исмайлов.

Представитель министерства сельского хозяйства отметил, что фермеры уже могут обращаться для получения необходимой техники.

"Вы можете передать все свои пожелания в Ассоциацию, которая подготовит соответствующий список и направит его к нам. Все ваши пожелания будут учтены в государственном бюджете на 2019 год", - отметил Исмайлов.

Согласно правилам передачи в лизинг, пользователь при закупке в лизинг техники и технологического оборудования, принадлежащего ОАО Aqrolizinq, должен произвести предоплату в размере не менее 10 процентов от стоимости оборудования. Оставшаяся часть должна быть оплачена за 10 лет.

Сумма первоначального взноса и сроки при повторной передаче в лизинг или продаже путем лизинга сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, использованного в рамках предыдущего лизингового договора, определяются постоянной комиссией при ОАО Aqrolizinq после согласования с министерством сельского хозяйства. При этом учитываются выплаты в соответствии с лизинговым договором, заключенным с предыдущим пользователем данной техники. А сумма первичного взноса и сроки действия контракта при передаче в лизинг или продаже путем лизинга техники и технологического оборудования, ранее не выдаваемых в лизинг и использованных агросервисными филиалами ОАО Aqrolizinq, определяется минсельхозом с учетом амортизационных норм.

ОАО Aqrolizinq находится на балансе министерства сельского хозяйства Азербайджана, и было создано 23 октября 2004 года.

Деятельность предприятия нацелена на улучшение ситуации в аграрной сфере и поддержку предпринимательства в Азербайджане путем приобретения и предоставления в лизинг местным землевладельцам различной сельскохозяйственной техники.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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