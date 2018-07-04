Официальный курс маната к мировым валютам на 4 июля (Версия 2)

4 июля 2018 09:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:16)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9828 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

04.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9828

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2583

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0608

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8545

1 бразильский реал

1 BRL

0.4362

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1247

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1524

1 чешская крона

1 CZK

0.0759

1 чилийский песо

1 CLP

0.2616

1 китайский юань

1 CNY

0.2564

1 датская крона

1 DKK

0.2661

1 грузинский лари

1 GEL

0.6949

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.244

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1926

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7135

1 израильский шекель

1 ILS

0.4657

1 канадский доллар

1 CAD

1.2943

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6174

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4201

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0873

1 молдавская лея

1 MDL

0.1012

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2091

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.451

1 российский рубль

1 RUB

0.0269

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2473

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3908

1 турецкая лира

1 TRY

0.3638

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1854

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.5391

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1503

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Azernews Newspaper
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