Азербайджанский Amrahbank запустил новую выгодную кредитную кампанию

4 июля 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Amrahbank запустил новую кредитную кампанию. Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, банк объявил о снижении годовой процентной ставки по кредиту наличными до 20 процентов и увеличении срока кредита до 36 месяцев! Помимо этих преимуществ, предоставляется трехмесячный льготный период.

В рамках кампании можно получить кредиты наличными на сумму до 10 000 манатов во всех филиалах Amrahbank.

Условия кампании очень выгодные, поэтому не теряя времени воспользуйтесь предложением от Amrahbank и реализуйте свои планы!

Более подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook, Instagram, Twitter, а также в Call-центре по номеру 987.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Межбанк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для сотрудников полиции
Бизнес 2 июля 16:32
Думайте об отпуске, а не о кредитах!
Бизнес 27 июня 13:08
Межбанк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для военных и моряков
Бизнес 26 июня 13:28
Межбанк Азербайджана запускает кредитную кампанию для работников газового хозяйства
Бизнес 20 июня 10:45
Этим летом Amrahbank радует своих клиентов бесплатными минутами общения!
Бизнес 12 июня 11:41
Azer Turk Bank продлил сроки кредитной кампании «28 Мая»
Бизнес 4 июня 19:25
Футбольная команда Amrahbank готовится к участию в чемпионате ABL Cup 2017/18
Спорт 11 сентября 2017 12:54
Международный банк Азербайджана предлагает льготную кредитную кампанию
Бизнес 31 июля 2017 10:55
При поддержке Amrahbank были успешно проведены благотворительные операции по удалению катаракты
Общество 18 июля 2017 11:25
Amrahbank провел очередную акцию сдачи крови для детей больных талассемией
Общество 10 апреля 2017 14:12
Amrahbank провел очередной тренинг по финансовой грамотности
Бизнес 5 апреля 2017 10:46
Какие филиалы Amrahbank будут работать в праздничные дни?
Бизнес 17 марта 2017 14:40
Amrahbank на мероприятии «Хонча к празднику Новруз»
Общество 15 марта 2017 15:17
Расширьте свои возможности с "Юбилейными" картами от Amrahbank
Бизнес 14 ноября 2016 12:52
Азербайджанский Amrahbank отменил комиссию за снятие наличности по всем манатным дебетовым картам
Бизнес 10 ноября 2016 12:30
Amrahbank предлагает своим картодержателям бесплатное подключение к "3D Secure"
Бизнес 31 октября 2016 10:45
Amrahbank и ASAN xidmət запустили новый совместный проект
Бизнес 26 октября 2016 13:05
В Amrahbank проведён очередной тренинг в рамках проекта "Финансовая грамотность"
Бизнес 29 августа 2016 10:36