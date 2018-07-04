Азербайджанский Amrahbank запустил новую выгодную кредитную кампанию

БАКУ /Trend/ - Amrahbank запустил новую кредитную кампанию. Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, банк объявил о снижении годовой процентной ставки по кредиту наличными до 20 процентов и увеличении срока кредита до 36 месяцев! Помимо этих преимуществ, предоставляется трехмесячный льготный период.

В рамках кампании можно получить кредиты наличными на сумму до 10 000 манатов во всех филиалах Amrahbank.

Условия кампании очень выгодные, поэтому не теряя времени воспользуйтесь предложением от Amrahbank и реализуйте свои планы!

Более подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook, Instagram, Twitter, а также в Call-центре по номеру 987.

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