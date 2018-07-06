Индонезийские производители каучука выходят на рынок Узбекистана

Крупнейшие индонезийские производители каучука планируют экспансию на рынок Узбекистана, а через него – в страны Центральной Азии и СНГ, сообщает «Подробно.uz».

Об этом стало известно по итогам переговоров с представителями Ассоциации производителей каучука Индонезии GAPKINDO во главе с её председателем М.Соедарго, которые были инициированы посольством Узбекистана в Индонезии.

Сегодня Индонезия имеет самые большие в мире плантации каучука – 3,6 миллиона гектаров и делит с Таиландом мировое лидерство по его производству, вырабатывая ежегодно 3,5 миллиона тонн натурального каучука.

Учитывая, что данный вид продукции не производится в нашем регионе, его поставка и переработка в Узбекистане имеет большие перспективы не только для покрытия внутренних нужд, но и реэкспорта во все страны региона. Наша страна могла бы стать своеобразным "хабом" для выхода индонезийских компаний-производителей резинотехнической продукции с применением натурального каучука на рынки всех стран Центральной Азии и СНГ.

В ходе переговоров индонезийские предприниматели были ознакомлены с широкомасштабными реформами, проводимыми в экономике республики, благоприятными условиями, созданными для иностранных инвесторов. С учетом деятельности ассоциации, особое внимание было акцентировано на организуемых в Узбекистане производствах с использованием натурального каучука. В частности, отдельно обсуждены вопросы сотрудничества с Ангренским заводом резинотехнических изделий, на котором планируется наладить производство шин и конвейерных лент.

По итогам переговоров достигнута договоренность по организации в ближайшее время визита в Индонезию делегации АО "Узкимёсаноат" и Ангренского завода для проведения предметных переговоров, посещения плантаций и предприятий по переработке каучука.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.