В Азербайджане создана еще одна лизинговая компания

11 июля 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лизинговая компания ООО Micro Invest Lizing прошла государственную регистрацию, сообщает в среду официальный печатный орган министерства по налогам Азербайджана - газета Vergiler.

Согласно информации, уставный капитал компании составляет 500 манатов.

Компания зарегистрирована по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля, 23. Официальным представителем компании является гражданин Азербайджана Гейдар Рзаев.

Компания прошла государственную регистрацию 18 мая 2018 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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