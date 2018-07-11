В Азербайджане создана еще одна лизинговая компания

БАКУ /Trend/ - Лизинговая компания ООО Micro Invest Lizing прошла государственную регистрацию, сообщает в среду официальный печатный орган министерства по налогам Азербайджана - газета Vergiler.
Согласно информации, уставный капитал компании составляет 500 манатов.
Компания зарегистрирована по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля, 23. Официальным представителем компании является гражданин Азербайджана Гейдар Рзаев.
Компания прошла государственную регистрацию 18 мая 2018 года.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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