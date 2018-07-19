Bank Respublika предлагает новый кредит на "Оплату учебы"

19 июля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, придающий большое значение образованию молодежи своими реализуемыми социальными проектами, перед началом нового учебного года предлагает новый кредитный продукт «Кредит на оплату учебы». Новый кредитный продукт банка окажет поддержку студентам, обучающимся на платной основе.

Кредит может быть выделен для оплаты обучения как в вузах, так и в средних специальных учебных заведениях. Таким образом, предлагаемым кредитом могут воспользоваться не только студенты высших учебных заведений, но и те кто обучаются в профессиональных училищах, колледжах и т.п.

Годовая процентная ставка кредита 20 процентов. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов со сроком до 36 месяцев. Кредитная сумма до 3000 манатов может быть выдана и без поручителей.

Согласно условиям нового продукта, обратиться для получения кредита может лично сам студент или его близкие родственники.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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