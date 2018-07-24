Где наука и предприятия, которые внедряют её результаты? - президент Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В последнее время наука в Узбекистане отдалилась от реальных потребностей экономики.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана, посвящённого задачам и проблемам развития науки.

«Газета.uz» приводит фрагменты выступления, показанные в программе «Тахлилнома» местного телеканала «Узбекистан 24».

Глава государства отметил, что взаимодействие теории и практики осталось на бумаге, а десятки научных институтов были закрыты из-за недостатка финансирования. В результате, по словам Мирзиёева, отсутствие стимулов повлекло отток талантливых, перспективных ученых за рубеж.

«И чего мы добились этим?! Нет ни одно яркого результата научных исследований. Мы гордимся тем, что производим автомобили, хотя на самом деле занимаемся их сборкой. Первый автозавод построен более 20 лет назад, однако запасные части до сих пор приобретаем за рубежом. Спрашивается, где наука, где предприятия, которые внедряют ее результаты. Почему молодые [люди] не идут в науку?» – сказал президент.

Полный разрыв связи между наукой и производством, как отметил Мирзиёев, привел к тому, что отстала не только сама наука, но и вся экономика страны.

Глава государства напомнил, что за счёт государственных средств за последние пять лет в результате научно-практических исследований было получено более 700 разработок, однако всего 18 из них были внедрены в производство.

«Вот таков наш результат. Мы знаем, что каждая научная работа должна рассматриваться как продукт. Должен быть его конкретный покупатель. Еще раз повторюсь: должен быть покупатель каждого продукта научной деятельности. Но изучения показали, что только 43 результата научных исследований наших ученых возможны к внедрению в практические сферы», – отметил президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что теперь лично будет просматривать научные исследования и утверждать их.

«Я дал поручение показать мне их, я сам подпишу. Какая из научных работ после внедрения позволит сократить импорт, изменить качество, будет результативность, будет развитие? Нашли только 43 по республике. Я их подписал. Если научные открытия не будут приносить экономическую выгоду какой-либо из отраслей или если исследования не будут проводиться, исходя из реальных потребностей, зачем они нужны?», – задался вопросом президент.

Мирзиёев напомнил, что импорт страны составляет 14 миллиардов долларов каждый год, в то время как на эти деньги можно было бы наладить производство в Узбекистане, а не импортировать простые запасные части.

Обращаясь к министрам, присутствовавшим на встрече, глава государства поручил им изучить возможность создания импортозамещающих технологий при наличии достаточных условий у местных учёных.

«Вы, интеллигенция, ученые, должны знать: нужно терпение, мы должны объединиться, пришло время работать на результат», – подчеркнул президент.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также дал указание выделить грант в 100 миллионов долларов на поддержку внедрения научных разработок в практику.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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