Китайские суды заключили соглашение по взаимодействию в рамках "Пояса и пути"

24 июля 2018 18:52 (UTC+04:00)

21 китайский городской суд на днях в городе Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке Китая заключили рамочное соглашение по оказанию содействия строительству нового азиатско-европейского транспортного коридора, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно документу, китайские судебные органы усилят взаимодействие в сфере судопроизводства, законоисполнения и формирования механизма решения споров.

Стороны также договорились о совместном создании механизмов обмена информацией в области правосудия и подготовки специалистов.

В ходе реализации инициативы "Пояс и путь" активизируются торговые контакты между соответствующими странами и регионами. В связи с этим, страны и районы вдоль "Пояса и пути" нуждаются в усилении сотрудничества в правовой области.

Согласно обнародованному в этом году документу, Китай поставил задачу сформировать справедливую деловую среду и предоставить качественные юридические услуги и гарантию для содействия строительству "Пояса и пути", реализации политики торгово-инвестиционной либерализации и развития мировой экономики открытого типа.

Суд города Ляньюньган в апреле этого года объявил о начале проведения на территории базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества выездных сессий, на которых, по информации, рассматриваются гражданские и коммерческие споры в рамках строительства "Пояса и пути".

Подобная практика реализуется в Китае впервые.

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