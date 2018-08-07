Банковские металлы в Азербайджане снизились в цене

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане во вторник снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота седьмого августа подешевела по сравнению с понедельником на 7,9815 маната, составив 2058,0285 маната, серебра - на 0,1584 маната, до 26,101 маната, платины - на 10,1405 маната, до 1405,713 маната, палладия на 10,7355 маната, до 1547,0595 маната за унцию.

Название 07.08.18 06.08.18 Золото XAU 2058,0285 2066,01 Серебро XAG 26,101 26,2594 Платина XPT 1405,713 1415,8535 Палладий XPD 1547,0595 1557,795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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