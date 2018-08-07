Банковские металлы в Азербайджане снизились в цене

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане во вторник снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота седьмого августа подешевела по сравнению с понедельником на 7,9815 маната, составив 2058,0285 маната, серебра - на 0,1584 маната, до 26,101 маната, платины - на 10,1405 маната, до 1405,713 маната, палладия на 10,7355 маната, до 1547,0595 маната за унцию.
|
Название
|
07.08.18
|
06.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2058,0285
|
2066,01
|
Серебро
|
XAG
|
26,101
|
26,2594
|
Платина
|
XPT
|
1405,713
|
1415,8535
|
Палладий
|
XPD
|
1547,0595
|
1557,795
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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