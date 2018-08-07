Банковские металлы в Азербайджане снизились в цене

7 августа 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане во вторник снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота седьмого августа подешевела по сравнению с понедельником на 7,9815 маната, составив 2058,0285 маната, серебра - на 0,1584 маната, до 26,101 маната, платины - на 10,1405 маната, до 1405,713 маната, палладия на 10,7355 маната, до 1547,0595 маната за унцию.

Название

07.08.18

06.08.18

Золото

XAU

2058,0285

2066,01

Серебро

XAG

26,101

26,2594

Платина

XPT

1405,713

1415,8535

Палладий

XPD

1547,0595

1557,795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
S&P о важности азербайджанского газового проекта для Албании
Энергетика 11:25
Азербайджанская нефть выросла в цене
Энергетика 10:22
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 августа
Бизнес 09:51
Усилия по диверсификации экономики Азербайджана откроют больше возможностей для румынских компаний – посол (Эксклюзив)
Бизнес 09:24
До конца 2018 года будут расширены возможности кормового завода в Азербайджане для экспорта
Бизнес 6 августа 20:34
Официальное предложение о создании компании IAP направлено всем потенциальным партнерам (Эксклюзив)
Энергетика 6 августа 20:22
Лента новостей
Узбекистан примет участие в разработке соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
Бизнес 11:38
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:35
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Индонезии
Туркменистан 11:27
S&P о важности азербайджанского газового проекта для Албании
Энергетика 11:25
Казахстанские производители представят свою продукцию в Душанбе
Казахстан 11:19
В Туркменистане проводится экомониторинг деятельности нефтяных компаний на Каспии
Энергетика 11:15
При поддержке Azercell стартовал новый экологический проект компании Eсobox
ИКТ 10:59
Погранслужба Азербайджана задержала четырех иностранцев с поддельными документами (ФОТО)
Происшествия 10:57
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились
Беларусь 10:55