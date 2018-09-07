Ягуб Эйюбов: За 15 лет в экономику Азербайджана инвестированы $236 млрд (ФОТО) (версия 2)

7 сентября 2018 13:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций в экономику Азербайджана с 2003 по 2017 годы из всех источников составил 236 миллиардов долларов. Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов.

По его словам, половина этой суммы пришлась на зарубежные инвестиции.

Эйюбов отметил, что за последние 15 лет реальный ВВП Азербайджана вырос в 3,6 раза, доля частного сектора в ВВП в 2017 году составила 83,8 процента.

«За последние 15 лет среднегодовой рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана составил 8,1 процента. За 2003-2017 годы ненефтяная промышленность выросла в 2,6 раза, сельское хозяйство - в 1, 8 раза, сфера строительства - в 4,9 раза, торговли - в 4,5 раза, туризма - в 20,2 раза, транспорта - в 3,1 раза, связи - в 14,5 раза», - сказал он.

Эйюбов добавил, что доля ненефтяного сектора в структуре занятости в 2018 году составила более 73 процентов, тогда как в 2003 году этот показатель был на уровне 68 процентов. За этот период в Азербайджане число субъектов предпринимательства выросло в 4,2 раза, юридических лиц - в 1,9 раза, малых предприятий - вдвое, частных предпринимателей - в пять раз.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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