Азербайджан в состоянии полностью обеспечивать себя продовольственной продукцией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень благоприятные условия для производства всех продуктов, входящих в продуктовую корзину, сказал Trend экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Раджаб Оруджев.

"В первую очередь перед нами стоит задача удовлетворить потребность в стратегических продуктах. В основном это относится к пшенице и сое. Например, Азербайджан в год импортирует сои на 60-70 миллионов долларов, а это в свою очередь означает серьезную трату валютных запасов", - сказал Оруджев.

По словам экс-министра, в стране есть все необходимые почвенные и климатические условия для этого.

"Активная температура в стране, особенно на территории Кура-Аразской низменности достаточно высока, что дает нам возможность получать урожай дважды в год. Это уже активно применяется в новых агропарках и крупных фермерских хозяйствах. В качестве второй продукции здесь можно сажать кормовую (силосную) кукурузу, кормовую сою, и другие кормовые растения. Тем более что на Кура-Аразскую низменность приходится 70-75 процентов орошаемых земель. Для всего этого имеются оптимальные возможности", - сказал Оруджев.

Экс-министр отметил, что Азербайджану необходимо в скором времени переходить на интенсивное развитие сельского хозяйства с применением новых технологий.

"Я считаю, что стране нужно переходить с экстенсивного на интенсивное развитие сельского хозяйства, с применением инновационных технологий и увеличением урожайности. В противном случае, учитывая прирост населения Азербайджана, через несколько лет площадь земельных участков уже не будет позволять нам удовлетворять потребности населения, что может создать определенные проблемы для нас. Уже с сегодняшнего дня мы должны повышать урожайность, применяя инновации", - сказал Оруджев.

По словам экс-министра, в Азербайджане необходимо также повышать качество почв.

"У нас в настоящее время большое число почв, подвергающихся повторному засолению. Необходимо комплексно изменить подход к управлению почвами, мелиорации и прочим вопросам, чтобы добиться роста производства. Все вышеуказанные меры необходимо проводить вместе, и тогда мы сможем добиться устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности. Считаю, что политика правительства страны, направленная на развитие аграрного комплекса, поможет достичь хороших результатов", - добавил Оруджев.

Напомним, что в январе-июле 2018 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 4,1 миллиарда манатов, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,5 процента (до 2,09 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 11 процентов (до 2,01 миллиарда манатов).

На начало августа с полей было собрано почти три миллионов тонн зерновых и зернобобовых (не считая кукурузы). С каждого гектара территории было собрано 29,2 центнера продукции. Кроме того, в отчетный период с территории в 3,1 тысячи гектаров было собрано 14 тысяч тонн кукурузы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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