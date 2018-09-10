Инфляция в Азербайджане держится в пределах 2,7%

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в понедельник Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары выросли на 2,7 процента, на непродовольственные - 3,2 процента, а стоимость платных услуг - на 2,4 процента.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в течение августа выросли на 0,9 процента, на продовольственные товары - на 0,3 процента, на непродовольственные - 0,1 процента, а стоимость платных услуг выросла на 2,2 процента.

В течение месяца повысились цены на муку, на говяжее, баранье и куриное мясо, рыбную продукцию, сливочное и растительное масла, сахар и сахарный песок, помидоры, огурцы, фасоль, картофель, кофе и чай, упали цены на манную и гречневую крупу, макаронную продукцию, яблоки, груши, персики, арбузы, дыню, виноград, баклажан, лук.

В августе из непродовольственной продукции повысились цены на ткани, одежду, строительные материалы, мебель и домашнюю утварь, легковые автомобили и запчасти, велосипеды, телефонные аппараты, канцелярские принадлежности, а также понизились цены обувь, ковры и другие напольные покрытия, ювелирные изделия.

В августе по сравнению с июлем из платных услуг повысились цены на чистку, ремонт и прокат одежды, ремонт и мойку автомобилей, перевозку пассажиров на метро и автотранспорте, на услуги международных пассажироперевозок по авиатранспорту (за исключением стран СНГ), плату за обучение в вузах, плату за аренду квартир, упали цены на услуги пассажироперевозок в страны СНГ по железной дороге и авиатранспорту.

Отметим, что в январе-июле 2018 года инфляция в Азербайджане составила 2,8 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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