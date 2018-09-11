В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - В Баку 12 сентября пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.

В мероприятии примут участие чешские предприниматели, действующие в различных сферах экономики.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.