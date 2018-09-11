В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум

11 сентября 2018 09:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 12 сентября пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.

В мероприятии примут участие чешские предприниматели, действующие в различных сферах экономики.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Французские компании могут принять участие в приватизации коммунальных операторов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 07:35
Еврокомиссия: Наше намерение - скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном (Эксклюзив)
Политика 10 сентября 19:30
SOCAR AQS завершила строительство скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 10 сентября 17:47
В газете Los Angeles Times вышла статья о красоте Баку
Политика 10 сентября 17:45
Пашинян должен сделать правильный вывод из ошибок своих предшественников - эксперт
Политика 10 сентября 17:42
ГАЗ огласил сроки завершения строительства автомобильного завода в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 10 сентября 16:15
Лента новостей
Нацбанк Кыргызстана потратил почти $ 20 млн на стабилизацию курса
Кыргызстан 10:28
ЕАБР намерен открыть представительство в Узбекистане
Бизнес 10:22
«КазМунайГаз» увеличил объем реализации нефти и газового конденсата
Энергетика 10:21
Директорат зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» передан в подчинение минкультуры
Общество 10:19
В Азербайджане около 2,5 млн голов крупного рогатого скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита
Общество 10:18
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:12
EMIN запускает "Бумеранг 2018" в Баку
Культура 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР
Беларусь 09:52