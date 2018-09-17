Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю

БАКУ /Trend/ - Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) и Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) намерены организовать совместную биржевую торговлю сельхозпродукцией, металлопродукцией, пиломатериалами, текстильной продукцией и другими товарами, говорится в сообщении УзРТСБ в понедельник.

Согласно информации, совместная торговля предусмотрена соглашением о стратегическом сотрудничестве, подписанном между двумя биржами.

Документ предусматривает обмен опытом в применении инструментов и технологий биржевой торговли в целях обеспечения предприятий материально-техническими ресурсами и сбыта продукции товаропроизводителей Узбекистана и Беларуси, расширение географии, товарной номенклатуры и количества участников биржевой торговли, увеличение объемов сделок, совершаемых на электронных торговых площадках сторон.

Биржи намерены изучить возможности взаимной аккредитации участников биржевой торговли, наладить эффективное информационное взаимодействие между маркетинговыми службами двух бирж.

Подписание данного соглашения будет способствовать реализации комплексных мер по либерализации биржевой торговли, увеличению отечественного экспортного потенциала, облегчению доступа отечественных товаропроизводителей на белорусский рынок и расширению возможностей белорусского бизнеса в Узбекистане, а также созданию благоприятных условий для здоровой конкурентной среды и улучшению делового климата страны.

Напомним, ранее, 31 мая 2018 года в Ташкенте было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «УзРТСБ» и ОАО «БУТБ», в соответствие с которым создана совместная рабочая группа по взаимодействию между биржами.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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