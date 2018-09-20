Узбекистан активно продвигает плодоовощную продукцию в Сингапуре

20 сентября 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольством Республики Узбекистан в Республике Сингапур при содействии АО «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли и администрации Сырдарьинской области, организована пробная авиа-поставка свежих дынь в Сингапур, передаёт в четверг "UzDaily.uz".

Первая пробная партия направлена в розничную торговую сеть Mustafa которые 18-19 сентября были выставлены для проведения рекламной акции в торговом центре.

Наряду с этим, посольством ведутся переговоры с компанией Century Global Pte Ltd о проработке вопроса импорта свежей и сушеной плодоовощной продукции (дыни, помидоры, черешня, бобовые и др.), различных сортов вин и другой востребованной на сингапурском рынке узбекской продукции.

В частности, при содействии Century Global Pte Ltd планируется продвигать узбекскую продукцию также через сеть супермаркетов розничной торговли Fair Price.

Первая пробная партия дынь, также передана в головной офис торговой сети Fair Price.

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