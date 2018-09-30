Удмуртия готова представлять интересы азербайджанского бизнеса в России (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Удмуртия готова представлять интересы азербайджанского бизнеса в России через Торговой дом "Сделано в Удмуртии".

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Государственный Торговый дом "Сделано в Удмуртии" открылся полгода назад. По словам Свинина, за этот период торговый дом работал с местными предприниматели, помогая им привлечь десятки миллионов рублей.

"Мы готовы предложить азербайджанскому бизнесу помощь через наш Торговый дом. Это эксклюзивное предложение, которое мы хотим сделать нескольким странам, и Азербайджан – первая из стран, которой мы это предложили", - сказал он.

Торговый дом, продолжил Свинин, может помочь предпринимателям из Азербайджана с маркетинговыми исследованиями, изучением потребностей в той или иной продукции.

В дальнейшем он не исключил возможности открытия представительства Торгового дома в Азербайджане и других странах. "Пока об этом говорить рано, но открытие зарубежных представительств может стать нашим следующим шагом. На сегодня наша главная задача - отработать существующий механизм внутри страны", - сказал Свинин.

По данным Приволжского таможенного управления России, товарооборот Удмуртии с Азербайджаном в январе-июле 2018 года составил 4,17 миллиона долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции пришлось около 1,2 миллиона долларов. За год товарооборот вырос в 3,2 раза.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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