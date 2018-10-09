МВФ изменил прогноз по росту мирового ВВП на 2018-2019 годы

9 октября 2018 06:47 (UTC+04:00)

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 год на 0,2 процентных пункта — до 3,7%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь, сообщает РИА Новости.

"В апреле прошлого года мировой стимулы мировой экономики привели к тому, что мы прогнозировали рост на 3,9% как в этом, так и в следующем году. Однако с учетом событий, произошедших с тех пор, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо этого экономика вырастет на 3,7%", — сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.

В июле МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%.

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