МВФ: Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе

9 октября 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз по инфляции в Азербайджане на ближайшие годы. Об этом говорится в обновленном отчете фонда World Economic Outlook.

Так, на 2018 год, по прогнозам аналитиков МВФ, инфляция в Азербайджане составит 3,5 процента, а затем снизится до 3,3 процента - в 2019 году и до трех процентов - в 2023 году.

Ранее, в апреле Фонд ожидал, что инфляция в стране составит семь процентов в 2018 году, шесть процентов – в 2019 году и четыре процента – в 2023 году.

По данным отчета, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе СНГ и Грузии.

Среднесрочный прогноз МВФ по инфляции в регионе СНГ и Грузии (в процентах):

Страна

2018 год

2019 год

2023 год

Россия

2,8

5,1

4,6

Азербайджан

3,5

3,3

3

Беларусь

5,5

5,5

5

Грузия

2,8

2.7

3

Казахстан

6,4

5,6

2,1

Кыргызстан

2,9

4,6

5

Молдова

3,6

4,9

5

Таджикистан

5,8

5,5

6

Туркменистан

9,4

8,2

6

Украина

10,9

7,3

5,2

Узбекистан

19,2

14,9

7,6

СНГ

4,5

5,7

4,5

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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