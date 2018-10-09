МВФ: Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз по инфляции в Азербайджане на ближайшие годы. Об этом говорится в обновленном отчете фонда World Economic Outlook.

Так, на 2018 год, по прогнозам аналитиков МВФ, инфляция в Азербайджане составит 3,5 процента, а затем снизится до 3,3 процента - в 2019 году и до трех процентов - в 2023 году.

Ранее, в апреле Фонд ожидал, что инфляция в стране составит семь процентов в 2018 году, шесть процентов – в 2019 году и четыре процента – в 2023 году.

По данным отчета, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе СНГ и Грузии.

Среднесрочный прогноз МВФ по инфляции в регионе СНГ и Грузии (в процентах):

Страна 2018 год 2019 год 2023 год Россия 2,8 5,1 4,6 Азербайджан 3,5 3,3 3 Беларусь 5,5 5,5 5 Грузия 2,8 2.7 3 Казахстан 6,4 5,6 2,1 Кыргызстан 2,9 4,6 5 Молдова 3,6 4,9 5 Таджикистан 5,8 5,5 6 Туркменистан 9,4 8,2 6 Украина 10,9 7,3 5,2 Узбекистан 19,2 14,9 7,6 СНГ 4,5 5,7 4,5

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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