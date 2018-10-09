Оборот наличности в Азербайджане значительно сократится - Центробанк (версия 2)

9 октября 2018 14:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три года оборот безналичных платежей в Азербайджане достигнет 17 миллиардов манатов, сказал во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По словам Османова, ежегодно данный оборот будет увеличиваться примерно на семь процентов.

"Мы надеемся, что таким образом сможем сократить уровень оборота наличности с имеющихся 74 процентов до 40 процентов", - сказал Османов.

Центробанк, по словам Османова, уделяет особое внимание направлению развития безналичных платежей, что является приоритетом для всей экономики страны и для центрального банка в частности.

"Мы приступили к реализации новой инициативы совместно с MasterCard, которая предусматривает создание благоприятной среды, прозрачности и эффективности в экономике. Работа в этом направлении ведется в рамках соответствующей госпрограммы, в рамках которой определен ряд основных направлений. Среди них создание среды для электронных платежей, стабилизация банковского сектора, создание возможности появления новых компаний технологической направленности в сфере финансов", - сказал Османов.

Также в рамках госпрограммы, как сказал Османов, имеются 16 приоритетных вопросов, среди которых обеспечение прозрачности в сфере налогообложения, пересечение фактов уклонения от налогов, обеспечение мобильных платежей и т.д.

"Полагаем что госпрограмма, которая будет реализована до 2020 года, мы сможем добиться развития отрасли электронной коммерции и электронного банкинга", - сказал Османов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
До конца года Ассоциация текстиля в Азербайджане заключит контракты по пошиву одежды с партнерами из Латвии (Эксклюзив)
Бизнес 15:01
ЧЕ-2019 по художественной гимнастике в Баку пройдет раньше из-за финала Лиги Европы
Общество 14:22
Страховые компании Азербайджана могут провести IPO
Бизнес 13:54
Тюменская компания поставила шесть вагонов картофеля в Азербайджан
Бизнес 13:40
IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики
Бизнес 13:06
Оборот наличности в Азербайджане значительно сократится - Центробанк
Бизнес 11:55
Лента новостей
В Баку чувствуется энергетика нового времени – литовский режиссёр Арунас Матялис (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Общество 15:13
До конца года Ассоциация текстиля в Азербайджане заключит контракты по пошиву одежды с партнерами из Латвии (Эксклюзив)
Бизнес 15:01
В Азербайджане зарегистрированы еще 26 религиозных общин (ФОТО)
Общество 14:48
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Политика 14:45
МИД Турции проведет расследование в здании посольства Саудовской Аравии
Турция 14:30
В Израиль прибыл новый посол Иордании
Израиль 14:26
Церемония пуска проекта АЭС в Узбекистане пройдет 19 октября
Узбекистан 14:25
ЧЕ-2019 по художественной гимнастике в Баку пройдет раньше из-за финала Лиги Европы
Общество 14:22
AzTA: Фотографии ряда сдаваемых в аренду квартир в онлайн-системах не соответствуют их реальному состоянию
Общество 14:19