Оборот наличности в Азербайджане значительно сократится - Центробанк (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшие три года оборот безналичных платежей в Азербайджане достигнет 17 миллиардов манатов, сказал во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По словам Османова, ежегодно данный оборот будет увеличиваться примерно на семь процентов.

"Мы надеемся, что таким образом сможем сократить уровень оборота наличности с имеющихся 74 процентов до 40 процентов", - сказал Османов.

Центробанк, по словам Османова, уделяет особое внимание направлению развития безналичных платежей, что является приоритетом для всей экономики страны и для центрального банка в частности.

"Мы приступили к реализации новой инициативы совместно с MasterCard, которая предусматривает создание благоприятной среды, прозрачности и эффективности в экономике. Работа в этом направлении ведется в рамках соответствующей госпрограммы, в рамках которой определен ряд основных направлений. Среди них создание среды для электронных платежей, стабилизация банковского сектора, создание возможности появления новых компаний технологической направленности в сфере финансов", - сказал Османов.

Также в рамках госпрограммы, как сказал Османов, имеются 16 приоритетных вопросов, среди которых обеспечение прозрачности в сфере налогообложения, пересечение фактов уклонения от налогов, обеспечение мобильных платежей и т.д.

"Полагаем что госпрограмма, которая будет реализована до 2020 года, мы сможем добиться развития отрасли электронной коммерции и электронного банкинга", - сказал Османов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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