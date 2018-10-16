Создан Международный инновационный центр Приаралья при президенте Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Министерство инновационного развития Узбекистана и Международный центр биоземледелия в условиях засоления (ICBA) подписали меморандум о создании Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана, передаёт "Газета.uz".

Планируется, что центр разместится в Каракалпакстане на территории опытной станции Нукусского государственного лесного хозяйства.

Подписи под документом поставили министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и генеральный директор ICBA Исмахан Элуафи. Церемония состоялась в Самарканде на открывшемся во вторник международном форуме «Инновационные подходы к содействию устойчивого управления и социальной стабильности бассейна Аральского моря».

При новом центре будет создан Фонд поддержки бассейна Аральского моря, в который планируется привлечь средства Всемирного банка, Азиатского банка развития и Исламского банка развития. Сам центр будет финансироваться за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при Мининноваций, а также кредитов и грантов международных финансовых институтов.

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