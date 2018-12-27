Белорусские инвесторы построят в Азербайджане крупный фармзавод

27 декабря 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет построено крупное фармацевтическое предприятие с белорусскими инвестициями.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По словам посла, это предприятие обеспечит азербайджанский рынок самыми современными высокотехнологичными медицинскими препаратами.

"В первую очередь речь идёт о производстве онкологических препаратов", - сказал он, отметив, что предприятие будет одним из самых современных на постсоветском пространстве.

По словам Ахрамовича, также может быть налажен экспорт, производимой на предприятии продукции, в третьи страны.

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