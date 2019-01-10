Ветслужба Азербайджана дезинфицирует прибывающие товарные составы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Управление ветеринарной службы на железнодорожном транспорте Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства Азербайджана проводит дезинфекцию товарных составов, прибывающих из соседней Грузии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Также дезинфицируются составы с сельскохозяйственными и ветеринарными грузами из России, Украины, Латвии, Беларуси, Румынии и других стран.

Дезинфекцию вагонов на Алятском дезинфекционном пункте осуществляет Управление ветеринарной службы на железнодорожном транспорте. После мойки и дезинфекции вагоны передаются ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Государственная ветеринарная служба сообщает, что в стране «свиного гриппа» (тип A-H1N1) среди животных не зарегистрировано, и эпизоотическая ситуация стабильная.

Напомним, что в Грузии от «свиного гриппа» (тип A-H1N1) скончались уже 14 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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